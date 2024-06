Ventilatore digitale Ariete, offerta flash clamorosa: da 99 a soli 44,99 euro

Oggi Amazon propone un ottimo ventilatore digitale del brand Ariete ad un prezzo sbalorditivo. Grazie a questa offerta a tempo, L’Ariete 804 è tuo a 44,99€, anziché 99,99€. E’ uno sconto del 55% sul suo prezzo di listino.

Il ventilatore digitale Ariete 804 Ciclope è un dispositivo senza pale progettato per offrire un flusso d’aria potente e silenzioso. Con un motore da 45W, è ideale per rinfrescare stanze di piccole e medie dimensioni. Le sue dimensioni compatte (20,5 cm di profondità, 26,5 cm di lunghezza e 58 cm di altezza) lo rendono facile da posizionare in qualsiasi ambiente​.

Il ventilatore Ariete 804 offre tre velocità di ventilazione e un timer programmabile fino a 10 ore, che lo rende particolarmente comodo per l’uso notturno. La funzione di oscillazione distribuisce uniformemente l’aria fresca nella stanza, mentre l’anello con luce LED aggiunge un tocco di stile e può essere utilizzato come luce notturna.

Il ventilatore ha dalla sua diversi punti di forza piuttosto interessanti. Uno su tutti? Il rumore, che praticamente non c’è: questa soluzione dell’Ariete è silenziosissima, il che significa che potete accendere il ventilatore anche di notte – senza che disturbi il vostro sonno -, oppure mentre guardate un programma alla televisione. Non è un dettaglio da poco.

Vale poi la pena di segnalare che il design senza pale semplifica, e non di poco, la pulizia del ventilatore, contribuendo anche a renderlo più sicuro.

Nel complesso si tratta di un prodotto davvero ottimo: grazie a questa imperdibile offerta a tempo limitato, oggi raggiunge un prezzo formidabile. Per tutti questi motivi, ti suggerisco di acquistarlo subito: la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro…