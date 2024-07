Ventilatore a piantana Dyson tra le offerte del giorno di ePRICE

Se sei alla ricerca di un ventilatore a piantana in grado di rinfrescare gli ambienti della casa in modo uniforme, ti segnaliamo l’offerta di ePRICE su Dyson Cool, in promo a 319,99 euro rispetto a un prezzo consigliato di 349,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da ePRICE, con la possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure dilazionare la spesa in 3 rate mensili da 106,66 euro senza interessi con Klarna.

Tra i principali punti di forza del ventilatore Dyson Cool si annovera la tecnologia Air Multiplier, grazie alla quale è in grado di generare una vera e propria brezza leggera all’interno della stanza in cui viene posizionato. Questa funzionalità lo rende particolarmente apprezzato tra gli utenti che mal sopportano i ventilatori tradizionali che producono un gettito d’aria diretto.

Ventilatore a piantana Dyson in offerta sul sito di ePRICE

La tecnologia Air Multiplier è il fiore all’occhiello di questo Dyson Cool. Non vi è alcuna pala né interruzione del flusso d’aria, che invece viene amplificato ulteriormente in inglese per produrre un flusso in uscita uniforme e continuo.

In caso di bisogno nelle ore serali, il prodotto del marchio Dyson offre il timer con la modalità notturna integrata. Quest’ultima offre la possibilità di programmare lo spegnimento dell’apparecchio dopo intervalli di tempo prestabiliti, che possono variare da 15 minuti a 9 ore.

Un ulteriore suo punto di forza è il design. Grazie infatti all’assenza di pale o alle griglie di sicurezza, oltre a rimanere elegante e fine ha il vantaggio di essere sicuro e facile da pulire. Per la pulizia è sufficiente un panno umido o asciutto.

Il ventilatore a piantana Dyson Cool è in offerta a 319,99 euro sul sito ufficiale di ePRICE. Volendo, è anche possibile pagare in tre rate a interessi zero con Klarna.