Vendita promozionale Pandora: il tuo nuovo gioiello al 40% di sconto

Pandora ha lanciato una vendita promozionale in occasione del nuovo anno, con sconti fino al 40% su un’ampia selezione di gioielli. Potrai approfittarne, online e in negozio, fino al 21 gennaio 2025, salvo esaurimento scorte.

Gioielli Pandora in super offerta

Charm, anelli, bracciali, orecchini e collane delle più belle collezioni: sono oltre 100 i gioielli Pandora che puoi acquistare con sconti fino al 40%, grazie alla promozione attualmente attiva.

Tra le collezioni in offerta, troviamo Pandora Moments e Timeless, Pandora ME, Signature e ESSENCE, oltre alle collaborazioni con la cultura pop, come Game of Thrones, Disney, Marvel e Stranger Things.

La vendita promozionale Pandora è attiva dal 2 al 21 gennaio 2025, fino a esaurimento scorte. Potrai approfittare degli sconti, fino al 40%, online oppure nei punti vendita aderenti. Se fai parte del Pandora Club e hai la carta fedeltà, inoltre, avrai accesso a una serie di servizi esclusivi.

Tra questi, la possibilità di pagare a rate con Paypal, usufruire dell’opzione “Clicca e ritira” in sole 2 ore, resi e cambi gratuiti anche in negozio e pagamento con contrassegno al momento della consegna. Ricordiamo che la spedizione è gratuita per ordini superiori ai 75 euro.