Vedremo mai un MacBook in vetro o in ceramica?

Un brevetto appena emerso descrive lo sviluppo di un futuro e ipotetico MacBook che potrebbe venir realizzato in vetro o in ceramica e con a bordo i pulsanti a sfioramento incorporati.

MacBook in vetro con pulsanti a sfioramento: Apple ci sta pensando

L'OEM di Cupertino ha realizzato per breve tempo un Apple Watch in ceramica, ma un nuovo brevetto concesso oggi aumenta la possibilità di vedere – in un prossimo futuro – un MacBook in vetro o ceramica.

Il patent include perforazioni quasi invisibili nel materiale attraverso le quali è possibile visualizzare icone di notifica con pulsanti interattivi. Inoltre, il documento descrive la tecnica per incorporare le microperforazioni con il materiale stesso. L'idea è che gli elementi display/pulsanti siano invisibili quando non sono illuminati.

Le forme di realizzazione descritte si riferiscono in generale a regioni di ingresso di un dispositivo elettronico. Più in particolare, le presenti forme di realizzazione si riferiscono a strutture che nascondono o oscurano la presenza di una regione di ingresso […] Il dispositivo elettronico include un involucro che definisce un volume interno e avente una parete che definisce una regione di ingresso avente una matrice di microperforazioni. Il dispositivo elettronico include inoltre una sorgente luminosa posizionata all'interno del volume interno e configurata per propagare la luce attraverso la matrice di microperforazioni. Il dispositivo elettronico include inoltre un elemento di rilevamento posizionato all'interno del volume interno e configurato per rilevare l'ingresso ricevuto lungo la regione di ingresso. La serie di microperforazioni è configurata per essere visivamente impercettibile quando non è illuminata dalla sorgente luminosa. La serie di microperforazioni è ulteriormente configurata per visualizzare un simbolo quando è illuminata dalla sorgente luminosa.

La compagnia della mela suggerisce l'adozione della ceramica come materiale adatto per la custodia, con vetro e plastica come potenziali alternative (anche se una cover in plastica per un prodotto premium come il laptop Mac sembra improbabile al giorno d'oggi).

Lo strato traslucido può essere formato da uno o più materiali traslucidi inclusi, ad esempio, vetro, ceramica, plastica o una loro combinazione. Come usato qui, il termine strato traslucido o traslucido può essere usato per riferirsi a un materiale o strato che consente il passaggio della luce e non richiede che il materiale o lo strato siano trasparenti, trasparenti o comunque privi di elementi che disperdano o assorbano una certa quantità di luce.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un device simile?