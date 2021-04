OnePlus 9R arriverà presto in Cina e probabilmente sarà più economico dell’edizione indiana. Ricordiamo, a tal proposito, che il mese scorso, il brand di Pete Lau ha annunciato la nuova serie di flagship in tutto il mondo. La gamma include tre telefoni come OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9R (da noi sono arrivati solo i primi due).

Quest’ultimo è stato introdotto come un modello esclusivo per l’India ma adesso, grazie alle informazioni condivise dal tipster Digital Chat Station, sappiamo che OnePlus 9R arriverà presto anche sul mercato asiatico. Si prevede che il dispositivo abbia un prezzo inferiore rispetto alla sua variante indiana.

Secondo il leakster, il terminale arriverà in Cina con un prezzo inferiore a 3.000 Yuan (circa $ 458). Giusto per fare un confronto, il 9R è disponibile in India con un prezzo di Rs 39.999 (parliamo di $ 544 al cambio) nella versione con 8 GB di RAM + 128 GB di memoria e Rs 43.999 (più o meno $ 598) per l’iterazione premium da 12 GB di RAM + 256 GB di memoria. Il portatile è disponibile in due colorazioni: Carbon Black e Lake Blue.

OnePlus 9R: specifiche e caratteristiche

Il nuovo device top di gamma low cost ha uno schermo AMOLED da 6,55 pollici con un design a perforazione. Produce una risoluzione Full HD + e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il chipset Snapdragon 870 è al timone del dispositivo con RAM LPDDR4x e archiviazione UFS 3.1. Il tutto funziona con il sistema operativo Android 11 basato su ColorOS 11.

Per i selfie, ha una fotocamera frontale da 16 megapixel. La sua configurazione della camera posteriore ha una lente principale da 48 megapixel, un obiettivo ultrawide da 16 megapixel, una macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Il dispositivo ospita una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W.

