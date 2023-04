VARTA Mini Charger + 2 pile AAA a soli 7€? Ecco l'affare del giorno di Amazon

Varta continua a proporre ottime promozioni su Amazon, ma questa ha dell’incredibile: caricatore per pile VARTA Mini Charger con due batterie AAA ricaricabili incluse sono in doppio sconto. Alla riduzione di prezzo applicata in automatico se ne aggiunge un’altra di cui beneficiare al check-out, il prezzo finale è di ben 7,49 euro. Follia pura!

VARTA Mini Charger + 2 pile AAA: qualità Made in Germany!

Si tratta di un dispositivo ideale per tutti coloro che cambiano costantemente le batterie dei propri apparecchi mobili, soprattutto perché permette di farlo senza dover gettare quelle usate aumentando costi e inquinamento. Il caricatore è molto comodo perché è presente un indicatore LED che si illumina per rendere noto lo stato di avvenuta ricarica. Il tutto con la garanzia del Made in Germany!

In questo momento si ha la possibilità di acquistare il pacchetto contenente VARTA Mini Charger e due batterie AAA ricaricabili da 800 mAh al prezzo finale di soli 7,49 euro senza dimentica che Amazon garantisce la spedizione gratuita con disponibilità immediata a tutti gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.