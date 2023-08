Vans Ward: le mitiche scarpe in OFFERTA su Amazon al 36%

Vuoi cambiare le tue scarpe ma ti scoccia andare in un negozio? Allora perché non sfruttare l’e-commerce più famoso del mondo che tra l’altro sta proponendo un prezzo folle? Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello le Vans Ward a soli 48,32 euro, invece che 75 euro.

Sì è proprio come vedi, non ci sono errori di scrittura. Adesso, e sicuramente ancora per poco, puoi approfittare dello sconto del 36% e risparmiare oltre 26 euro sul totale. Un affare da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo. Tieni presente che il prezzo potrebbe cambiare leggermente in base al numero che scegli ma devi fare in fretta perché quelli più usati stanno per esaurirsi.

Vans Ward: iconiche scarpe per tutte le età

Queste scarpe sono certamente tra le più acquistate di sempre. Un paio intramontabile, con un design tanto minimal quanto bello. E oggi le puoi mettere ai piedi a molto meno del loro prezzo.

Questa versione che ti sto segnalando in promozione è di colore vinaccia ma potrai scegliere tra tantissimi modelli differenti. Hanno tutte una calzatura perfetta che non stringe ed è molto comoda. Le puoi usare per tutto il giorno senza problemi. Sono in tela all’esterno e in tessuto all’interno. La suola è gommata e quindi non scivola.

Insomma se stai ancora leggendo sappi che ora non è più il momento per farlo. A una cifra così le vorranno tutti e i numeri più usati spariranno in un attimo. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista le tue Vans Ward a soli 48,32 euro, invece che 75 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.