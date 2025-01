Il valzer degli sconti su Amazon ti porta 5 Smart TV a prezzi sconvolgenti

Devi cambiare il tuo vecchio televisore ma sei ancora in alto mare? Allora lasciati guidare da questa nostra selezionatissima lista delle migliori 5 Smart TV che trovi su Amazon a prezzi interessantissimi. Partiamo da 32 pollici per arrivare fino a 55 pollici. Tutte con tecnologie innovative, comandi vocali e tantissimo altro. Fai alla svelta perché molte di queste sono offerte a tempo.

5 Smart TV spettacolari a prezzi da non credere

Partiamo con una Smart TV firmata Philips da 32 pollici che in questo momento poi portati a casa a soli 189 euro, invece che 249 euro. Gode di una frequenza di aggiornamento da 60 Hz, HDR10, Dolby Atmos, altoparlanti da 10 W ed è compatibile con Alexa e Google Assistant.

La Smart TV Panasonic, sempre da 32 pollici, oggi è in promozione a 278,47 euro, invece che 340,62 euro. Con la tecnologia Colour Engine le immagini sono sempre perfette e i colori intensi. Ha una cornice sottile su 3 lati e incluso troverai il telecomando con tasti rapidi per alcune applicazioni comuni.

Ottima anche l’offerta che ti permette di avere la bellissima Hisense da 43 pollici con risoluzione QLED 4K a soli 279 euro, grazie allo sconto del 24%. È dotato di molte caratteristiche che rendono l’esperienza visiva eccezionale come ad esempio Dolby Vision e HDR 10+. Inoltre ha una funzione per gaming.

Saliamo di dimensioni per arrivare a questa Smart TV TCL da 55 pollici con fire TV dalle immagini straordinarie. Possiede le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos per audio e video sempre al top e gode di un’interfaccia intuitiva dove potrai avere tutte le tue app preferite. Oggi è tua a soli 349,90 euro.

La Smart TV Samsung da 55 pollici Crystal 4K UHD rende tutti i tuoi contenuti più coinvolgenti e reali. Garantisce sfumature di colori vividi. Ha un design sottile ed elegante ed è dotata di Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e rapido. Mettila nel tuo carrello a soli 399 euro, invece che 429 euro.

Come hai potuto notare queste 5 Smart TV offrono tutte prestazioni straordinarie e le potrai avere a prezzi stracciati. Fai alla svelta però perché le offerte non dureranno in eterno. E se sei iscritto ad Amazon Prime riceverai il tuo ordine direttamente a casa in pochi giorni e senza pagare la spedizione. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.