Lo Steam Deck consente di sostituire l'SSD e dispone del supporto per il gameplay fino a 30 fps. Questo è quanto rivelato in queste ore online. Da una recente intervista emersa sul web, ora sappiamo cosa aspettarci dal PC palmare di Valve.

Steam Deck di Valve: ecco le novità che sono emerse online

Sono emersi alcuni dettagli importanti sulla console portatile Steam Deck di Valve che incontra il mondo dei PC, in particolare sul livello di prestazioni target e sulla possibilità di installare effettivamente il proprio SSD NVMe per aggiornare lo spazio di archiviazione.

In una video intervista condotta dal portale di IGN, Valve ha dichiarato che il display 800p di Steam Deck, in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 60Hz, punterà ai 30 fps per il gameplay.

In altre parole, i confronti con Nintendo Switch potrebbero andare un po' più in profondità della superficie, dato che molti giochi su quella piattaforma girano ben al di sotto dei 60 fotogrammi al secondo. Tuttavia, dato che la maggior parte dei titoli per PC offre una serie di impostazioni grafiche da mettere a punto manualmente, Steam Deck dovrebbe essere in grado di ottenere un gameplay più fluido a scapito della qualità grafica, ovviamente se siete disposti a modificare alcune impostazioni.

Valve ha anche spiegato che, in modo cruciale, gli SSD standard M.2 2230 utilizzati nello Steam Deck non sono saldati alla scheda. Nel mondo dei laptop da gioco, questo significa che è stato fatto uno sforzo per garantire che gli SSD M.2 siano facili da sostituire con, ad esempio, uno più grande che potreste già avere a portata di mano, o semplicemente con uno più performante.

Un articolo di IGN conferma che si può tecnicamente rimuovere e aggiornare lo spazio di archiviazione in uno Steam Deck da soli. L'ingegnere hardware di Valve Yazan Aldehayyat ha dichiarato a IGN:

La riparabilità è qualcosa su cui ci siamo effettivamente concentrati e abbiamo cercato di renderla il più riparabile possibile. Ma è davvero pensato per le persone che sanno cosa stanno facendo e hanno esperienza nel farlo.

Le specifiche per Steam Deck menzionano che l'SSD M.2 “non è destinato alla sostituzione dell'utente finale“, dopo tutto. Ciò non fermerà alcune persone, anche se, di contro, si potrebbe annullare la garanzia.

