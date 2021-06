Valve sarà presente all'E3 durante il PC Gaming Show, conferenza dedicata alle novità videoludiche in uscita su PC. La partecipazione di Valve è un evento inedito e potrebbe confermare i rumor delle scorse settimane sull'uscita di una presunta console chiamata SteamPal.

L'hardware in questione sarebbe basato su Steam, noto launcher e negozio digitale che ha fatto la storia del gaming su PC. Si parla di un sistema operativo proprietario pensato per coniugare la versatilità del gaming su computer, con la comodità e l'immediatezza di una vera e propria console. Alcuni analisti sostengono che SteamPal possa proporre un form factor portatile, sulla falsa riga di Nintendo Switch, con tanto di dock per il collegamento alla TV.

In passato Valve ha già provato a portare avanti un progetto simile con le Steam Machine: dei PC sotto forma di console con sistema operativo Steam e uno controller dedicato. Lo scarso successo ha convinto la società statunitense ad abbandonare il progetto, in attesa che i tempi maturassero e che il mercato videoludico si evolvesse nella direzione corretta.

L'arrivo di SteamPal potrebbe essere molto più che una fantasia, non ci resta che attendere le conferenze dell'E3 2021 e in particolare il PC Gaming Show, fissato per il 14 giugno alle 00:30, ora italiana.

