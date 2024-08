Valigetta di utensili Amazon: 32 pezzi a soli 24 euro (offerta a tempo)

Una valigetta di utensili che include tutto il necessario per le riparazioni casalinghe. È l’interessante proposta del giorno su Amazon su questo set firmato Amazon Basics che puoi acquistare in offerta a tempo a soli 24,09 euro.

Valigetta di utensili Amazon da 32 pezzi: cosa contiene?

La valigetta include ben 32 strumenti realizzati in lega di acciaio di alta qualità, capaci di accompagnarti in tutti i tuoi progetti casalinghi.

Ognuno di essi è dotato di un’impugnatura in plastica ergonomica e antiscivolo, che assicura una presa confortevole e sicura durante l’uso, riducendo l’affaticamento delle mani anche nei lavori più prolungato. La custodia valigetta, realizzata con la tecnica dello stampaggio a soffiaggio, non solo mantiene tutti i tuoi utensili ben organizzati, ma li protegge anche da urti e cadute.

Questo set include tutto ciò che ti serve per fai-da-te e riparazioni domestiche: cacciaviti, pinze, chiavi e molto altro. È perfetto per appendere quadri, assemblare mobili, riparare piccoli elettrodomestici e affrontare qualsiasi altro piccolo lavoro di manutenzione in casa.

Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo adesso a soli 24,09 euro.