Apple Music: ecco le canzoni più ascoltate del 2021

Apple Music ha appena rivelato quali sono state le canzoni e i brani più popolari del 2021; ecco la classifica ufficiale rilasciata dalla compagnia di Cupertino.

Apple Music: è tempo di tirare le conclusioni

Mentre l'anno volge al termine, Apple Music ha rilasciato oggi le sue migliori canzoni dell'anno in streaming. La canzone più ascoltata in tutto il 2021 è “Dynamite” delle superstar del K-pop, i BTS. Il riconoscimento dei testi più letti va alla “Driving Licence” di Olivia Rodrigo, che è salita in cima all'inizio dell'anno ed è stata la seconda traccia più ascoltata in streaming.

La società di Cupertino ha anche condiviso la Top 100 di tutte le canzoni, i testi più letti, le canzoni ascoltate durante le ore di fitness e i brani più “shazammati”.

Non di meno, nella giornata di ieri, Apple Music ha anche annunciato i suoi premi per gli “Artist of the Year”.

La novità di quest'anno è che l'azienda pubblica anche la classifica “Top 100 Fitness,” che separa la musica per l'allenamento ascoltata su Music e Fitness+, il servizio ini abbonamento di video-allenamenti online del colosso americano.

Le 10 canzoni più ascoltate di Apple Music sono state quindi:

Dynamic (BTS);

Driving Licence(Olivia Rodrigo);

For The Night (Pop Smoke);

Blinding Lights (The Weeknd);

Peaches (Justin Bieber);

good 4 u (Olivia Rodrigo);

STAY (The Kid LAROI);

Dakiti (Jhay Cortez e Bad Bunny);

Levitating (Dua Lipa).

Di seguito sono riportate le classifiche complete della Top 100. Le playlist per i primi 100 sono disponibili per lo streaming all'interno dell'applicazione per la musica on demand della mela.

Per chi non lo sapesse, una funzionalità simile è presente anche nel software rivale Spotify.

Che ne pensate di queste liste? Quali sono stati i vostri brani preferiti di tutto il 2021?