Vacanze in auto: 5 gadget INDISPENSABILI da 6€ a 18€ (solo su Amazon)

Le vacanze in auto possono dare grandi soddisfazioni! La libertà di avere sempre il proprio mezzo di locomozione a disposizione, così da muoversi liberamente nella località delle ferie, è un vantaggio non da poco. Soprattutto, questo tipo di scelta viene effettuata nel momento in cui si decide di andare in viaggio in località dove i mezzi pubblici, o i sistemi alternativi per spostarsi, sono limitati oppure assenti.

Spostarsi in macchina però significa anche avere l’accortezza di prendere alcune precauzioni. Abbiamo selezionato per te 5 prodotti indispensabili, e anche super economici, che dovresti considerare di acquistare prima di partire. Uno dovresti usarlo prima di metterti in viaggio, mentre gli altri quattro dovresti averli sempre con te. Li trovi su Amazon a partire da 6€ circa appena.

Chiodi per gli pneumatici: ci auguriamo tutti che non succeda, ma se succede? Se la gomma della macchina si rompe, se entra un corpo estraneo, se c’è un foro? Con questo prodotto geniale, che utilizzi proprio come faresti al momento di avvitare una vite, puoi risolvere in cinque minuti e ripartire. Vengono chiamati chiodi, ma in realtà sono delle vere e proprie viti rivestite con uno speciale materiale che si aggrappa a quello delle gomme, permettendoti di chiudere il foro e riprendere a viaggiare. Il kit da 16 pezzi, con cacciavite, lo prendi a 6,29€.

Rinnova fanali Arexons: questa pasta reputo magica! L’ho utilizzata sulla mia vettura, che ormai ha più di vent’anni. Semplicemente passandola con un panno, mi ha permesso di portare letteralmente a nuova vita i vecchi fanali. Tutto lo sporco incrostato è venuto via facilmente. Oltre a migliorare di parecchio l’estetica della vettura, aumenta anche la sicurezza: la visibilità notturna trae forte giovamento. Confezione da 150 gramma a 7,47€.

Dispositivo Bluetooth OBD II: sei in viaggio e all’improvviso si accende una maledetta spia sul cruscotto. Cosa è successo? Che significa, qual è il problema, se davvero c’è un problema? Invece di farti tutte queste domande, basta collegare questo dispositivo alla porta OBD II della vettura, aprire una delle tante applicazioni per smartphone compatibili ed effettuare una scansione della centralina. Pochi secondi e potrai capire a quale errore corrisponde la spia accesa, rendendoti conto se c’è realmente un problema o se puoi semplicemente cancellarla e spegnerla. Utilissimo, lo prendi a 9,50€.

Ombrello parasole: puntualmente, ci si dimentica di prenderne uno. Si finisce per lasciare la macchina al sole e, al momento di riprenderla, è praticamente impossibile entrare all’interno dell’abitacolo. L’ombrello parasole è di estrema utilità, pur essendo facilissimo da utilizzare. Protegge gli interni dell’auto dal sole che entra dal parabrezza in modo super efficace, permettendoti di non ritrovare la vettura calda come una fornace al momento di riprenderla. Non essendo sempre possibile parcheggiare all’ombra, un prodotto come questo può fare la differenza. Quando non serve, lo chiudi e occupa pochissimo spazio. In promozione, lo prendi a 12,99€.

Compressore portatile: questo prodotto non ha bisogno di essere raccontato. Utilissimo prima di partire, per verificare e regolare la pressione degli pneumatici, è fondamentale da avere sempre nel bagagliaio, in caso serva. In più, puoi anche gonfiare gli oggetti per il mare: più comodo di così! In sconto, lo prendi a 17,99€.

Insomma, questi prodotti costano veramente poco, ma in situazioni di emergenza possono fare la differenza. Ordinandoli da Amazon è possibile riceverli in modo super veloce e senza costi aggiuntivi, se sei iscritto ai servizi Prime. Scegli adesso quelli che ti servono e parti in totale sicurezza, godendoti al meglio le tue vacanze in auto!