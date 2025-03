Utenti iPhone infuriati per la pubblicità ingannevole circa Apple Intelligence

Apple sta affrontando una controversia legale per le presunte pratiche ingannevoli riguardo alle funzionalità di intelligenza artificiale avanzata promesse con la serie degli iPhone 16.

La causa intentata in un tribunale statunitense accusa il colosso statunitense di aver pubblicizzato determinate capacità di Apple Intelligence per i suoi ultimi smartphone, pur sapendo che queste funzioni non sarebbero state disponibili al momento del lancio.

Apple ha davvero “fatto la furbata”?

Tale campagna promozionale ha chiaramente alimentato grandi aspettative nei consumatori, convincendoli che i miglioramenti basati sull’AI sarebbero stati operativi già a settembre, durante i primi periodi di messa in vendita degli iPhone 16.

La questione si è aggravata dopo che Apple ha ammesso pubblicamente alcuni ritardi nel rilascio delle funzionalità annunciate. L’azienda ha chiarito che l’implementazione di queste innovazioni, tra cui una versione potenziata di Siri, richiederà più tempo del previsto, con un rollout graduale previsto nel corso del prossimo anno. Il nuovo Siri, descritto come un assistente virtuale più intuitivo ed in grado di interagire con diverse app sfruttando i dati personali dell’utente, era stato presentato con un focus particolare su esempi pratici, quali la capacità di trovare e riprodurre un podcast consigliato da un amico, indipendentemente dal fatto che il suggerimento fosse arrivato via messaggio o email.

Gli utenti sostengono che Apple abbia “ingannato milioni di consumatori”, spingendoli all’acquisto di iPhone 16 con la promessa di funzionalità inesistenti al momento del lancio. Questo, secondo loro, avrebbe conferito all’azienda un “vantaggio sleale” rispetto ai concorrenti, che evitano di promuovere caratteristiche non ancora disponibili o le rendono operative come annunciato. La causa, che mira ad ottenere lo status di class action, chiede quindi un risarcimento in favore di tutti coloro che hanno acquistato i nuovi modelli della serie degli iPhone 16 aspettandosi di trovare quelle specifiche funzioni di Apple Intelligence che, purtroppo, non erano presenti come inizialmente prospettato.