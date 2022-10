Utenti Android fate attenzione a queste losche VPN

Alcuni esperti, durante uno studio condotto da John Mason di TheBestVPN.com, hanno scoperto qualcosa di agghiacciante in merito ad alcune applicazioni VPN per Android. Durante la disamina di ben 81 app disponibili al download sul Google Play Store, diverse hanno evidenziato comportamenti strani.

Normalmente, quando scegliamo di installare una VPN sul nostro dispositivo Android è per proteggere la nostra privacy. Questo studio ha rivelato che, al contrario, alcuni sviluppatori furbetti potrebbero proprio nascondersi dietro queste applicazioni per realizzare le loro losche strategie.

Secondo quanto dichiarato da John Mason, 50 delle 81 app VPN esaminate ha richiesto almeno un accesso ad autorizzazioni pericolose. Ciò vuol dire che l’intenzione è quella di accedere ai dati sensibili dell’utente, contenuti e protetti in quel determinato dispositivo.

Per questo il nostro consiglio è quello di affidarsi a esperti in materia. Aziende fidate che lavorano in ambito di sicurezza e privacy da molti anni. Non ci sono dubbi che il miglior provider attualmente sul mercato è NordVPN perché include il massimo della protezione senza registrare i tuoi dati personali e di navigazione.

VPN pericolose su Android: ecco quali sono

Ovviamente, tra tutte quelle esaminate nel dettaglio, il rapporto ha individuato alcune VPN che su Android risultano essere particolarmente pericolose. Vediamo quindi l’elenco completo, così che tu possa evitarle assolutamente, non mettendo a rischio i tuoi dati personali e la tua privacy:

Yoga VPN-Secure Unblock Proxy

proXPN VPN

Hola Free VPN (cancellata dal Play Store)

VPN Proxy OvpnSpider

SwitchVPN

ZoogVPN

Seed4.Me VPN Proxy

Ovviamente ci sono alcuni sviluppatori che hanno fatto sentire la loro voce, contestando quanto dichiarato da John Mason di TheBestVPN.com. Ad esempio ZoogVPN ha spiegato che le loro richieste di autorizzazioni non vanno oltre quanto dovrebbe richiedere un servizio di questo tipo:

La nostra app – spiega un portavoce di ZoogVPN – non richiede autorizzazioni che esulano dall’ambito della fornitura del servizio VPN. Non c’è niente oltre […] ciò che un’app VPN richiede per funzionare su un dispositivo Android.

Ciò nonostante, il nostro consiglio è sempre quello: scegliere un provider consolidato e sicuro, attestato per la sua serietà e per la bontà delle sue applicazioni, come NordVPN. Meglio non fidarsi troppo delle recensioni degli utenti, perché potrebbero omettere informazioni importanti anche a loro sconosciute.

Perciò affidati a chi fa questo di mestiere da anni. Scegli NordVPN oggi al 65% di sconto con 3 mesi gratis. Non solo navigherai protetto in un tunnel crittografato, ma avrai anche una protezione da tracker, malware e annunci pubblicitari invasivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.