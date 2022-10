Connessione stabile e veloce sempre? La risposta è una: NordVPN

Quando si parla di connessione internet spesso si entra nel campo delle ipotesi. Velocità e stabilità possono essere soggette a diversi fattori che non permettono di dire con sicurezza che non avremo mai problemi. Nondimeno, per migliorare la nostra navigazione online la soluzione c’è e si chiama NordVPN.

Grazie a questa VPN avrai veramente una connessione stabile, veloce e sicura sempre e ovunque. Non importa se sei in Italia o all’estero. Navigherai collegandoti ai suoi potenti server che offrono una larghezza di banda illimitata nonostante la tua connessione.

In più, come dicevamo, sarai sempre al sicuro. Che tu sia collegato al WiFi di casa o a una rete pubblica, la tua privacy e i tuoi dati personali saranno sempre protetti da un tunnel crittografato. Inoltre, con la funzione Threat Protection nessun tracker, malware o cybercriminale potrà controllarti.

Approfitta ora della potente offerta disponibile. Attiva NordVPN con uno sconto del 65% e ottieni anche 3 mesi in più di protezione e connessione ottimizzata completamente gratis. Non puoi assolutamente dire di no a tanta tecnologia ora a un prezzo così speciale!

Ottieni NordVPN per connessione e protezione senza difetti

NordVPN è la VPN leader di mercato. Questo ormai è risaputo vista la sua qualità e le sue funzionalità complete. Infatti, il suo sistema di sicurezza, una volta installato sui tuoi dispositivi, non solo protegge la navigazione, ma grazie alla tecnologia Threat Protection nessun dato verrà mai salvato su hard disk.

Inoltre, grazie al suo potente Ad Blocker puoi dire letteralmente addio a tutti i tracker e alle pubblicità invasive. Nemmeno le società pubblicitarie potranno profilare la tua navigazione e i tuoi dati per poi proporti pubblicità mirate a seconda dei tuoi interessi, acquisti e siti visitati.

La cosa più bella è che con il protocollo WireGuard raggiungerai velocità massime di connessione, fino a +6730 Mbps. Lo streaming sarà davvero stabile e il download incredibilmente performato. Perciò non perdere altro tempo, non servono ulteriori dettagli.

Affidati alla migliore VPN di sempre, ora disponibile alla migliore offerta di sempre. Ottieni NordVPN al 65% di sconto con altri 3 mesi gratis di protezione e ottimizzazione sui tuoi device. La tua connessione e i tuoi dispositivi saranno al sicuro, ma anche più veloci e stabili.

