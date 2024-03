Uovo di Pasqua Baci Perugina fondente al 70%, in sconto del 23%

La Pasqua si sta avvicinando sempre di più e, diciamo la verità: gli adulti aspettano le uova di Pasqua tanto quanto i bambini, o forse ancora di più! Questo non devi accontentarti di prodotti di bassa qualità, ma puoi acquistare il fantastico uovo di Pasqua baci Perugina fondente 70% in sconto del 23%, solo fino esaurimento scorte. Data la vicinanza con la festività, le unità disposizioni non sono molte, per cui ti consigliamo di fare scorta finché hai ancora la possibilità di aggiungere la tuo carrello al costo di appena di appena 11,49€ invece di 14,99€.

Il massimo della golosità con Baci Perugina: uovo di Pasqua fondente

Come probabilmente già saprai, baci Perugina è un brand storico che propone alcune delle migliori golosità praticamente durante tutte le festività più importanti.per questo acquistare l’uovo di Pasqua baci Perugina, specie ora è in forte sconto, è un avere propria occasione.si tratta di un prodotto realizzato con cioccolato fondente extra al 70% e soprattutto senza glutine! Ovviamente, anche se si tratta di un uovo di Pasqua pensato per gli adulti, non poteva mancare un’ottima sorpresa. Anzi, in questo caso, si tratta di più sorprese! All’interno infatti non solo troverai ben quattro cioccolatini da 50 g, sempre in cioccolato fondente, ma in più potrai trovare una sorpresa realizzata dai maestri orafi veneti.

Si tratta di un articolo 100% made in Italy, un altro motivo che si aggiunge alla lista dei pro all’acquisto di questo uovo di Pasqua baci Perugina. Non me ne importante, così come è rilevante che il cioccolato sia di prima qualità, e altrettanto fondamentale che si tratti di cacao approvvigionato in maniera sostenibile. Baci Perugina garantisce anche questo, dato che il cacao utilizzato per questo e per moltissimi altri prodotti del brand e certificato Rainforest Alliance. Portalo a casa ora!