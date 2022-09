Uno YouTuber ha trasformato il Galaxy Z Fold4 in un Windows Phone

Quello di cui vogliamo parlarvi oggi è un curioso esperimento avvistato sul web; sembra infatti che uno YouTuber sia riuscito a trasformare il suo Samsung Galaxy Z Fold 4 in un Windows Phone. Come ci sarà riuscito?

Sappiamo che il Galaxy Z Fold4 è stato rilasciato da poco e oggi, notiamo su YouTube che un uomo ha modificato l’interfaccia del device “togliendo Android e installando il software mobile di Windows”. Attenzione: non è sicuramente la miglior cosa da fare con un gadget da 1879,00€ ma è solo un simpatico esercizio di stile. Ha infatti trasformato il pieghevole numero uno al mondo in un Windows Phone.

Samsung Galaxy Z Fold4: come trasformarlo in un telefono con Windows

Lui si chiama Mark Spurrel e ha usato una combo di due launcher Android e ha sistemato al meglio Bixby per ottenere il risultato desiderato. Quindi sì, è solo una modifica estetica alla UI. Se volete sapere come ci è riuscito e seguire quindi i suoi consigli, ecco il video completo.

Sappiamo che sia il Galaxy Z Fold 4 e che lo Z Flip 4 sono stati commercializzati pochi giorni or sono. Presentano una serie di migliorie sostanziali rispetto alla precedente generale. Dal video collegato sopra scopriamo come ha fatto questo fan per trasformare il pieghevole in un PC portatile. Ci sono perfino i title quadrati che sono tipici di Windows Mobile. Molto belli i toggle rapidi per le principali funzionalità.

All’interno c’è Windows 10, o meglio, quello che sembra Windows 10, con tanto di menù starter. Presenti anche i widget per l’orologio, il calendario e la fotocamera.

Che ne pensate di questo esercizio? Vi piace? Ricordiamo che il Fold4 si trova su Amazon a 1879,00€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo del device. In regalo avrete il pratico spinotto per la ricarica dello smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.