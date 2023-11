Uno dei migliori Spazzolini Elettrici Oral-B è scontato del 50% per il Black Friday

E poteva mancare in questo Black Friday 2023 un’offerta dedicata alla tua salute orale? Assolutamente no! Lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Smart 4 4500 CrossAction è uno dei migliori sul mercato e grazie all’offerta a tempo potrai pagarlo solo 44,99€ invece che 89,98€, risparmiando il 50%!

Tutte le caratteristiche di Oral-B Smart 4 4500 CrossAction

Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 è la soluzione ideale per chi vuole avere una bocca sana e un sorriso smagliante. Questo spazzolino, dotato di una serie di funzioni innovative, ti aiuta a migliorare le tue abitudini di spazzolamento e a raggiungere risultati migliori.

La testina rotonda CrossAction è l’arma segreta di Oral-B Smart 4 4500 poiché è progettata per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale, aiutando a proteggere le gengive e a prevenire la formazione di carie.

La funzione di suggerimenti in tempo reale ti aiuta a spazzolare in modo più efficace: grazie a dei sensori ti avvisa quando stai spazzolando troppo forte, per proteggere le gengive, e ti indica quando è il momento di passare a un’altra area della bocca. La funzione di sbiancamento, poi, agisce sulle macchie superficiali dei denti, per un sorriso più bianco sin dal primo giorno.

La batteria a lunga durata dura oltre 2 settimane con una sola ricarica, quindi non dovrai preoccuparti di ricaricarlo di continuo, mentre il timer professionale di 2 minuti ti aiuta a spazzolare per il tempo consigliato dai dentisti.

Compatibile con una vasta gamma di testine di ricambio, Oral-B Smart 4 4500 ti permette di personalizzare la tua routine di spazzolamento in base alle tue esigenze.

Oral-B Smart 4 4500 è lo spazzolino elettrico perfetto per chi vuole prendersi cura dei propri denti in modo semplice, e ora puoi averlo a soli 44,99€ invece che 89,98€, risparmiando il 50%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.