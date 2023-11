Uno dei migliori Rasoi in circolazione scende al MINIMO STORICO: Braun Series 9 PRO+ (-31%)

Hai l’opportunità unica di acquistare il rasoio elettrico Braun Series 9 Pro + a un prezzo straordinario su Amazon. In questo momento, puoi portartelo a casa per soli 219,99€, risparmiando un incredibile 31% rispetto al prezzo originale di 319,51€.

Braun Series 9 PRO +: tutte le caratteristiche

Il Braun Series 9 Pro + è la scelta perfetta per coloro che cercano una rasatura impeccabile. Questo eccezionale rasoio elettrico è dotato di una serie di funzionalità all’avanguardia, progettate per offrire la massima precisione e comfort sulla pelle.

5 Elementi di Rasatura: Grazie a questi componenti perfettamente sincronizzati, otterrai una rasatura straordinaria in ogni passata, garantendo un comfort eccezionale, anche con i peli più difficili.

Rifinitore di Precisione: Il Braun Series 9 Pro + è dotato di un rifinitore di precisione Pro, potenziato con lame in acciaio per uso chirurgico. Questo ti consente di ottenere una rasatura dettagliata, perfetta per baffi, basette e zone difficili da raggiungere.

Custodia da Viaggio in Tessuto: La custodia in dotazione ti offre un modo sicuro e comodo per trasportare il tuo rasoio quando sei in viaggio.

Batteria agli Ioni di Litio: La batteria di alta qualità ti offre fino a 60 minuti di autonomia, garantendoti molteplici utilizzi prima di dover ricaricare.

100% Impermeabile: Il rasoio è completamente impermeabile, il che significa che puoi usarlo sia a secco che con acqua. Questo ti permette di personalizzare la tua esperienza di rasatura in base alle tue preferenze.

Grazie alla tecnologia avanzata e alle 10.000 vibrazioni soniche che lo alimentano, il Braun Series 9 Pro + offre una rasatura eccezionalmente precisa e confortevole. Indipendentemente dal tuo tipo di barba, questo rasoio ti garantirà una rasatura impeccabile e una sensazione di freschezza.

