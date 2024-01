Uno dei migliori Rasoi Elettrici è SCONTATO su Amazon!

Philips OneBlade 360 è uno dei rasoi elettrici più avanzati di sempre. Grazie alla sua particolare testina, ti permetterà di raderti come con la lametta. Mentre il prezzo originale è di 67,99€, ora lo pagherai solo 49,99€. Questo, grazie all’ottimo sconto presente su Amazon.

Philips OneBlade 360: tutte le caratteristiche

Il Philips OneBlade 360 offre un’esperienza di rasatura completa e versatile per viso e corpo. La sua avanzata tecnologia OneBlade consente di tagliare, rifinire e radere i peli con facilità e comfort, senza irritare la pelle, indipendentemente dalla lunghezza dei peli. Questa tecnologia è caratterizzata da una fresa a movimento rapido, eseguendo ben 12.000 movimenti al minuto per tagliare i peli alla radice, anche quelli di lunghezze diverse. Il sistema Dual Protection System con rivestimento scorrevole e punte arrotondate assicura una rasatura sicura, proteggendo la pelle da potenziali irritazioni.

La lama a 360 gradi del Philips OneBlade è in grado di flettersi in tutte le direzioni, seguendo con precisione i contorni del viso e del corpo. Questa caratteristica lo rende ideale per rifinire i bordi o rasare aree difficili da raggiungere, garantendo risultati precisi e uniformi.

Con una gamma completa di accessori inclusi, come il pettine 5in1 per tagli uniformi (da 1 a 5 mm) e la lama a doppio lato per bordi precisi, si adatta a qualsiasi esigenza di rasatura. Il kit corpo, con pettine a scatto per il corpo (3 mm) e protezione per la pelle, offre una rasatura sicura e confortevole per tutto il corpo.

L’app Philips Daily Care arricchisce ulteriormente l’esperienza di rasatura, consentendo una personalizzazione completa. Tramite l’app, è possibile ricevere consigli personalizzati sulla routine di rasatura, tenere traccia dello stato della lama e della batteria, e ricevere notifiche utili per garantire sempre prestazioni ottimali.

Rendi la tua rasatura un gioco da ragazzi con Philips OneBlade 360. Paga il rasoio solo 49,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.