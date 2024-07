Uno dei migliori MOUSE di Logitech è in SCONTO del -49%!

Con la linea MX, Logitech ha dimostrato di conoscere a fondo le necessità di chi passa lunghe ore davanti al PC, offrendo strumenti che migliorano sensibilmente la produttività. E se eri alla ricerca di un mouse di altissima qualità, sarai felice di sapere che il mouse Logitech MX Master 2S è fortemente scontato. Mentre il suo prezzo originario si attesta sui 119,00€, in questo momento potrai pagarlo solamente 60,99€!

Tutte le caratteristiche del mouse Logitech

Partiamo subito da come è composto questo mouse, con dei grip in gomma e la forma ergonomica, pensati appositamente per ridurre l’affaticamento e permettendo di lavorare più a lungo senza disagi.

Sotto la scocca, questo mouse monta un sensore Darkfield High Precision, che consente di utilizzarlo su qualsiasi superficie, compreso il vetro, con una precisione incredibile di 4000 DPI. Oltre a ciò, gode di una rotellina di scorrimento laterale ad alta velocità, che consente di navigare rapidamente attraverso documenti e pagine web.

E grazie alla tecnologia Logitech Flow, è possibile controllare fino a tre computer contemporaneamente con un solo mouse, rendendo estremamente semplice il processo di copia e incolla di file e testi tra diverse macchine. Questa funzionalità è un vero e proprio game changer per chi lavora su più dispositivi in parallelo, eliminando la necessità di passare continuamente da un mouse all’altro.

Parlando di autonomia, la ricarica rapida di soli tre minuti permette di utilizzare il mouse per un’intera giornata, mentre una carica completa offre un’autonomia fino a 70 giorni.

Cambia il tuo modo di lavorare al PC con il mouse Logitech MX Master 2S, scontato su Amazon ad appena 60,99€, al posto dei classici 119,00€!