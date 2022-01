Universal Control su Mac e iPad è qui: eccola in esecuzione

Ora potete finalmente provare Universal Control in esecuzione su Mac e iPad grazie alla beta di macOS 12.3 e di iPadOS 15.4. A prima occhiata sembra essere una funzionalità incredibile.

Universal Control: come funziona?

Ottime notizie per gli utenti che stavano aspettando di provare la funzione di Universal Control di Apple da quando è stata annunciata lo scorso giugno. A partire dalle prime versioni beta di macOS 12.3 e iPadOS 15.4, la funzionalità cross-device è arrivata per il grande pubblico per la prima volta.

Here it is. Universal Control in real life. pic.twitter.com/1LPlwa07qY — Chance Miller (@ChanceHMiller) January 27, 2022

Universal Control funziona da Mac a Mac o da Mac a iPad. Consente di utilizzare un mouse o un trackpad e una tastiera Mac per controllare l'altro dispositivo nelle vicinanze.

Le impostazioni per il controllo universale sono disponibili nel pannello Display delle Preferenze di Sistema sul Mac o in Generali > AirPlay e Handoff > Cursore e tastiera (Beta). Serve per rendere molto più comodo il lavoro tra due prodotti Apple.

Ad esempio, se l'iPad non è collegato a mouse e tastiera, potete utilizzare Controllo universale per consentire al mouse e alla tastiera del computer di ottenere il supporto del cursore e l'immissione di testo a schermo intero sull'iPad. Un altro scenario supportato è controllare il vostro Mac con un accessorio come la Magic Keyboard per iPad di Apple senza togliere le mani dal device dal quale state lavorando.

La società aveva originariamente pianificato di rilasciare la feature con macOS 12 lo scorso autunno, ma il piano attuale prevede di rilasciare la funzione a tutti in primavera. Le versioni beta di oggi sono disponibili solo per i beta tester e per gli sviluppatori registrati. Probabilmente seguirà presto una release pubblica. Restate connessi.