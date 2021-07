Unisoc supererà HiSilicon, diventando il terzo più grande fornitore di chip in Cina nel 2021: questo è quanto si evince da un recente report trapelato online in queste ore.

UniSoc al terzo posto della classifica dei produttori di SoC

Un nuovo rapporto ha suggerito che Unisoc vedrà le sue spedizioni di processori per applicazioni per smartphone aumentare di un enorme 152% anno su anno, raggiungendo i 68,2 milioni di unità nel 2021. Ciò implica anche che potrebbe essere in grado di superare HiSilicon come terzo più grande AP per smartphone.

Secondo un rapporto di DigiTimes, questi AP per smartphone del produttore di chip sono stati realizzati per essere utilizzati dai produttori di telefoni cinesi. Il rapporto ha aggiunto che la società ha spedito solo 27,1 milioni di SoC per smartphone per diversi brand asiatici nel 2020. Inoltre, il costruttore pare che sia riuscito ad espandere la sua lista di clienti, che ora include aziende del calibro di Honor, Realme e Lenovo. In altre parole, questo porterebbe probabilmente a un notevole aumento delle spedizioni dei suoi processori per applicazioni per smartphone nel corso del 2021.

Al momento, Unisoc è anche uno dei principali beneficiari dei vincoli di fornitura di CPU per smartphone 4G. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte dei più grandi produttori di chip per smartphone come Qualcomm e MediaTek hanno spostato la loro attenzione per soddisfare meglio gli smartphone 5G. Pertanto, Unisoc ha persino beneficiato di un aumento delle spedizioni di smartphone 4G che sono ancora abbastanza comuni nel secondo mercato mondiale di telefoni cellulari, l'India, insieme ad altre regioni del sud-est asiatico.

In particolare, la società dovrebbe anche vedere la sua quota di mercato superare il 10% nella seconda metà di quest'anno. Si prevede inoltre che questo aumento delle spedizioni continuerà fino alla prima metà del prossimo anno, a causa dei vincoli di fornitura di SoC per device LTE in commercio. Per chi non lo sapesse, il produttore di chip si affida principalmente a TSMC per la costruzione dei suoi AP per telefoni 4G.

