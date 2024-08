Unieuro Tech Collection: 5 OFFERTE che non puoi farti scappare

La campagna Tech Collection di Unieuro ti permette di acquistare, direttamente sul sito della catena, centinaia di prodotti elettronici ed elettrodomestici in sconto a prezzi eccezionali. Puoi dare un’occhiata tu stesso cliccando sul pulsante qua sotto, mentre subito dopo abbiamo deciso di darti una mano con una nostra selezione. Cinque offerte molto vantaggiose che ti suggeriamo seriamente di valutare.

Partiamo con una Smart TV Xiaomi da 32 pollici, adatta a camere da letto e stanze secondarie o piccoli appartamenti, che puoi acquistare a soli 159 euro invece di 229,90.

Proseguiamo con il Dyson V8, l’aspirapolvere senza filo potentissimo e intendenza, che oggi può essere tuo a soli 279 euro invece di 399.

Imperdibile è anche lo sconto su iPhone 15 Pro da 128GB, colorazione Titanio Nero: il prezzo in sconto è di 1049 euro invece di 1239.

Per budget più ridotti è invece perfetto realme Note 50, cui prezzo in offerta è di soli 99,99 euro invece di 119,99.

Infine, chiudiamo con degli accessori sempre utili: gli auricolari OPPO Enco Buds2 in offertissima al prezzo eccezionale di soli 19,99 euro invece di 49,99.

Tutti i prodotti qui segnalati sono disponibili per l’acquisto fino ad esaurimento scorte, con consegna a domicilio gratuita e possibilità di pagamento a rate per i grossi importi sfruttando soluzioni come Klarna e PayPal.