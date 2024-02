Unieuro San Valentino Days: il Galaxy A54 a soli 349,90€ (anche in 3 rate)

In occasione del lancio della nuova promozione online San Valentino Days, da Unieuro il Samsung Galaxy A54 – nella configurazione 8+128GB – è in offerta a 349,90 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (quello precedente era 359,00 euro, ndr). Merito del maxi sconto del 30% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 499,90 euro.

La promo di Unieuro consente inoltre di acquistare il Galaxy A54 di Samsung in tre rate a interessi zero da 116,63 euro con Klarna o PayPal. A tutto questo si aggiungono poi le spese di spedizione gratuite.

Galaxy A54 è il degno erede dell’A52/A52s, uno dei modelli più riusciti di casa Samsung in questi ultimi anni. A distanza di quasi un anno dalla sua uscita, continua a dominare la fascia media del mercato, prendendosi di diritto l’appellativo di re della fascia media.

Il suo fiore all’occhiello rispetto alla concorrenza è il comparto camere: l’A54 riesce a tirare fuori scatti sorprendenti con la sua camera principale da 50MP che vanta un’apertura f/1.8 e la stabilizzazione ottica.

Molto bello anche il pannello AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+, luminosità massima di 1.000 nits e refresh rate a 120 Hz, in pieno stile Samsung, a cui si aggiunge come ciliegina sulla torta l’ottima batteria da 5.000 mAh che mantiene il livello di carica molto costante.

Il Samsung Galaxy A54, nella configurazione da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, è in offerta a soli 349,90 euro sul sito unieuro. Inoltre è acquistabile anche in 3 rate a interessi zero da 116,63 euro con Klarna o PayPal, con tanto di spese di spedizione gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.