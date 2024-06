Da Unieuro tornano le offerte del volantino Solo Online

Tornano da Unieuro le offerte del volantino Solo Online, in scadenza domenica 16 giugno. Tanti i prodotti in promo, tra smartphone, dispositivi indossabili, televisori, computer, grandi e piccoli elettrodomestici: sulla maggior parte degli articoli sono garantite le spese di spedizione gratuite, insieme al pagamento in tre rate a interessi zero con PayPal o Klarna.

Di seguito trovate una serie di liste con le migliori offerte sulla telefonia suddivise in base alla categoria di riferimento.

Le offerte del volantino Solo Online di Unieuro in scadenza il 16 giugno

Smartphone

Smartwatch

Samsung Galaxy Watch5 Pro in offerta a 268 euro invece di 499,90 euro (anche in tre rate)

in offerta a 268 euro invece di 499,90 euro (anche in tre rate) Xiaomi Watch 2 in offerta a 189 euro invece di 199,99 euro (anche in tre rate)

in offerta a 189 euro invece di 199,99 euro (anche in tre rate) Garmin fenix 7X Pro in offerta a 799,90 euro invece di 899,90 euro (anche in tre rate)

Auricolari

Per tutte le altre offerte del nuovo volantino Solo Online, collegati a questa pagina del sito Unieuro.it. Il volantino scade questa domenica.