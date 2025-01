Unieuro a tutto MacBook: ecco le migliori offerte disponibili

In questi giorni il sito Unieuro sta proponendo diverse offerte interessanti per l’acquisto di un nuovo MacBook, con protagonisti i modelli MacBook Air e MacBook Pro. Alcune di queste proposte sono inserite all’interno delle promozioni Fuoritutto Continua e Tech Collection, altre invece appartengono semplicemente alle offerte generiche presenti nello store online.

Al di là degli sconti, un altro vantaggio è dato dal servizio UniUpgrade, grazie al quale è possibile ricevere un buono acquisto per il nuovo MacBook. I dispositivi idonei per la valutazione dell’usato sono MacBook, iPhone, iPad e Apple Watch, a patto che siano funzionanti e rientrino nell’elenco ufficiale presente sul sito.

Le migliori offerte di Unieuro sui MacBook

Completando l’acquisto sul sito Unieuro è inoltre possibile scegliere come metodo di pagamento Klarna o PayPal, così da dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero. Un ulteriore vantaggio è la consegna gratuita a casa, disponibile per il MacBook Pro 14″ con processore M4 Max e il MacBook Pro 14″ con processore M3 Max. Per gli altri tre MacBook invece si può optare per il ritiro gratuito in negozio, scegliendo in fase di check-out il punto vendita Unieuro più vicino alla propria abitazione.

Ricordiamo infine che le promozioni Fuoritutto Continua e Tech Collection termineranno entrambe il 30 gennaio.