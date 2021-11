UniCredit: la truffa che sta rovinando migliaia di utenti

Sono migliaia gli utenti rovinati da un brutto scherzo che sta mietendo tantissime vittime. Se anche tu hai un conto corrente online attivo con UniCredit devi prestare molta attenzione, potresti anche tu passartela male. Si tratta dell'ennesima truffa online che in questi giorni si sta diffondendo tra le email dei clienti di questo istituto di credito. Sono in molti a essere caduti nella loro trappola perdendo tutto il loro denaro depositato in banca. Scopriamo insieme di cosa si tratta e il testo integrale così che possiate riconoscerla e non farvi raggirare dai cybercriminali.

UniCredit: una nuova email svuota conto sta creando molti problemi

Vogliamo precisare che l'email in questione non è di certo tra quelle ufficiali inviate da UniCredit stessa. Al contrario stiamo parlando di un pericoloso attacco phishing con il quale hacker esperti sono riusciti a realizzare un messaggio che per grafica e contenuto sembra identico a quelli della banca in oggetto, salvo alcuni particolari. Iniziamo quindi a vedere il testo originale della mail che sta girando in questi giorni, segnalata anche dalla Polizia Postale, e poi quali sono le differenze che smascherano quelle realizzate dai criminali.

Innanzitutto ecco come si presenta, a livello di contenuto, l'email phishing che ha come obbiettivo quello di rubare tutti i risparmi depositati sul conto corrente online del povero malcapitato:

“Gentile cliente UniCredit, con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit. Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto altro. Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit. Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul Link seguente. Accedi all'area servizi di UniCredit. Dopo aver confermato il numero di telefono associato al tuo conto e il Codice Adesione del conto UniCredit, tutte le funzioni del tuo conto e della tua carta UniCredit verranno ripristinate“.

Come riconoscere una email truffa

Avrete quindi capito bene che, per evitare di cadere in una di queste pericolose truffe, occorre saper riconoscere una email ufficiale da una truffaldina. Premettendo che mai e poi mai le banche inviano link diretti alla pagina di accesso dell'Home Banking, UniCredit ha stilato un vademecum per riconoscere una truffa da un comunicato ufficiale. Qui sotto vi riproponiamo i punti di nostro interesse relativi a come smascherare un attacco phishing.

“Quando ti inviamo una comunicazione:

Sono sempre presenti il tuo Nome e il tuo Cognome o la tua Ragione Sociale.

È sempre indicata la tua Filiale UniCredit di riferimento.

Non vengono mai richiesti i tuoi dati personali, password o numeri delle tue carte di credito/debito“.

Vi invitiamo anche a prestare attenzione a una nuova truffa online realizzata ai danni dei clienti di Intesa Sanpaolo. Si tratta, anche in questo caso di una falsa email o di un finto SMS che ha l'obbiettivo di rubare più denaro possibile dal conto della vittima. Il video qui sotto, redatto da UniCredit, potrà rivelarsi molto utile.