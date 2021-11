Intesa Sanpaolo: ecco cosa sta mettendo in pericolo i clienti

Polizia Postale e associazioni dei consumatori proprio in questi giorni hanno denunciato un pesante aumento delle truffe online. Si tratta per lo più di SMS ed email truffaldine che sembrano essere state inviate dal proprio Istituto di Credito. In passato contenevano vari errori di ortografia, ma oggi i cybercriminali si sono specializzati rendendo il contenuto di questi messaggi quasi identico a quello delle banche più famose. Tant'è che tutti i clienti di Intesa Sanpaolo sono in serio pericolo proprio a causa di questi attacchi definiti in gergo tecnico smishing e phishing. Scopriamo quindi cosa sta mettendo a rischio il conto corrente online di questi utenti e, se anche voi siete clienti attivi di Intesa Sanpaolo, le tecniche per difendersi.

Intesa Sanpaolo: attenzione alla mail e agli SMS truffa

Sono tornati alla carica i tanto odiati hacker (o meglio cyber criminali) esperti che, con una email o un SMS, sono capaci di mandare in confusione chiunque li riceva e abbia un conto corrente aperto con Intesa Sanpaolo. Al loro interno non c'è scritto molto. Poche parole, ma quelle giuste a non far capire più niente al destinatario che, per risolvere il problema, decide di affidarsi al link contenuto nel testo.

Per intenderci, quando si tratta di una email, ad assomigliare a quelle inviate da Intesa Sanpaolo o altre banche, la truffa viene definita phishing. Invece, quando si tratta di un SMS viene chiamata smishing. Comunque la tecnica è sempre quella e l'obbiettivo anche: riuscire a carpire le credenziali di accesso della potenziale vittima così da accedere al suo conto per rubarle più denaro possibile.

Infatti il link contenuto in questi messaggi porta l'utente su una pagina web che, solo all'apparenza, sembra identica a quella di accesso all'Home Banking di Intesa Sanpaolo. Al contrario si tratta di clone realizzato dai cybercriminali. Ovviamente, cascandoci, la vittima inserendo nome utente e password darà libero accesso al suo conto corrente a questi criminali.

Come riconoscere queste truffe

Riconoscere queste truffe non è difficile. Sia che si tratti di Intesa Sanpaolo o di altre banche il tono dei messaggi è sempre di allarme. In sostanza l'obbiettivo è quello di generare panico in chi li riceve. Eccone un esempio:

“Hai un pagamento da effettuare, entra e verifica nella tua app“.

La cosa importante è non cliccare mai su link di dubbia provenienza, soprattutto quando sono per l'accesso diretto al conto corrente online. Nessun istituto di credito lo invierebbe mai tramite email, SMS o messaggi WhatsApp. Inoltre, se l'allert dovesse avvisarvi di un accesso anomalo o vi chiedesse di aggiornare i vostri dati pena il blocco delle operazioni di conto, contattate subito il centro assistenza di Intesa Sanpaolo chiamando il numero verde 800303303. Il video qui sotto riportato potrà essere un aiuto importante per riconoscere le truffe online più diffuse.