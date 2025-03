UniCredit avverte: "Attenzione a truffa SMS e telefonate false"

Oggigiorno è impossibile stare tranquilli se si ha un conto corrente in generale. Infatti, proprio in questi giorni UniCredit, una delle banche più importanti e diffuse in Italia, sta avvertendo tutti i suoi clienti circa una nuova truffa SMS con telefonate false.

Diffuse da cybercriminali esperti, l’obiettivo è quello di comunicare spaventare il destinatario del messaggio sfruttano una finta emergenza su conto o carta. Grazie a questa strategia riescono a convincere la vittima e a farle seguire le loro istruzioni per rubare dati personali, credenziali di accesso e risparmi alle vittime.

Quando si parla di risparmi non c’è da scherzare. I criminali in questione non si fanno scrupoli e sono pronti a tutto pur di svuotare i conti alle vittime. Per questo la banca in questione sta informando tutti in merito a un tentativo di truffa SMS che sta circolando proprio in queste ore e dal quale è importante proteggersi riconoscendolo e non cadendo nella trappola realizzata per furto di identità e denaro.

UniCredit spiega il metodo della truffa SMS con telefonate false

UniCredit sta diffondendo un “identikit” della nuova truffa SMS con telefonate false che ne spiega il metodo. In questo modo i clienti della banca hanno diversi elementi per riconoscerla ed evitare di cadere nella sua trappola lasciando che i criminali accedano al suo conto corrente e ai suoi risparmi. Ecco cosa succede a chi viene preso di mira:

un SMS fraudolento, che sembra apparentemente inviato da UniCredit, fornisce un numero di telefono da contattare per emergenze, inserendosi così nella cronologia dei messaggi legittimi della banca e comunicando un’emergenza su conto o carta; il cliente chiama preoccupato e viene informato da un falso operatore in merito a una situazione urgente spiegando che sarà ricontatto dal Servizio Clienti o dall’Ufficio Antifrode della banca; il truffatore simula di essere un operatore bancario che chiama da un numero UniCredit per fornire istruzioni che dovrebbero risolvere l’emergenza, inventata, attraverso l’esecuzione di una serie di bonifici istantanei; il cliente, eseguendo bonifici istantanei tramite il proprio dispositivo “regalando” i suoi risparmi ai criminali rendendo difficile il recupero perché vengono prelevati immediatamente dai cybercriminali.

La tecnologia sta facendo passi da gigante per proteggere gli utenti da questi pericoli. Tuttavia, clonando i numeri di telefono, questi criminali riescono ad aggirare i sistemi anti-spam degli smartphone. Ora però Google ha introdotto funzionalità di intelligenza artificiale che riconoscono le truffe telefoniche anche dal testo dei messaggi, avvisando l’utente.