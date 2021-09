Secondo un'immagine pubblicata sul forum ResetEra, tutti i giochi della serie Uncharted sarebbero in arrivo su PC ento fine anno. Il bundle si chiama Uncharted: The Naughty Dog PC Collection e porterebbe i 5 titoli della serie – inlcuso lo spin-off The Lost Legacy – su Steam e Epic Games Store.

L'immagine in questione mostra il logo di Nixxes Studios, un team di sviluppo recentemente acquisito da Sony per lavorare al porting su PC di diverse esclusive PlayStation. Secondo il leak, il post in questione verrà pubblicato il 6 settembre e annuncerà l'arrivo della PC Collection di Uncharted il prossimo 7 dicembre 2021.

Ricordiamo che non c'è stata alcuna conferma o smentita ufficiale da parte di Sony, per adesso si tratta di semplici rumor e invitiamo a considerarli tali fino all'eventuale annuncio ufficiale. Se l'indiscrezione dovesse rivelarsi corretta, mancherebbero pochi giorni all'annuncio ufficiale, che segnerebbe l'arrivo delle avventure di Nathan Drake su PC.

Si parla ormai da diverso tempo dell'arrivo di molte esclusive PlayStation su Steam, dopo il porting di 2 titoli di punta come Days Gone e Horizon Zero Dawn, la saga di Uncharted potrebbe essere la prossima esperienza console ad aprirsi al mondo del PC gaming.

Videogames