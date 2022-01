Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri per PS5: nuovo trailer e upgrade

Il trailer di lancio di Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri per PS5 è stato pubblicato in giornata odierna per festeggiare il debutto sempre più imminente: la prossima settimana a partire da venerdì 28 gennaio. Il filmato, disponibile di seguito, mostra un assaggio di scene di gameplay e cut-scene tratte dai due giochi presenti nella collection, migliorati tecnicamente e con il supporto a tutte le funzioni di PlayStation 5.

Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri: cosa contiene la collection?

La raccolta include le versioni rimasterizzate e migliorate di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta. Si tratta rispettivamente di quello che ad oggi è l'ultimo capitolo della serie e della finora unica espansione standalone del franchise, che funziona come una sorta di spin-off proprio del quarto episodio.

Rispetto ai giochi originali per PlayStation 4, in questo caso abbiamo un miglioramento generale di tutto l'impatto grafico, incluse nuove animazioni fisiche e procedurali oltre al supporto alle funzioni del DualSense, l'innovativo controller di PS5.

Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri: come effettuare l'upgrade alla versione PS5?

Se possedete già una copia di Uncharted 4: Fine di Un Ladro o Uncharted: L'Eredità Perduta, o del bundle che li contiene entrambi, potete effettuare l'upgrade alla versione PS5 per soli 10 euro a partire dal 28 gennaio 2022.

Un biglietto gratis del film di Uncharted grazie alla raccolta!

Ricordiamo infine che nel mese di febbraio è prevista anche l'uscita del film di Uncharted con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg che prenderanno rispettivamente i ruoli di Nathan Drake e Victor Sullivan. Effettuando l'upgrade della propria versione PS4 a quella per PS5 si avrà la possibilità di ricevere un voucher per un biglietto valido in alcuni cinema selezionati.

L'iniziativa è valida fino al 4 febbraio 2022 con il codice che verrà inviato all'indirizzo email del proprio account PlayStation Network. Non perdete dunque questa occasione!

Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri arriverà anche su PC nel corso del 2022.