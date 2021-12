Uncharted, il nuovo trailer del film è assolutamente spettacolare!

Uncharted il Film torna a mostrarsi oggi grazie al secondo trailer ufficiale pubblicato da Sony che aggiunge qualche scena inedita al filmato già distribuito qualche settimana fa.

Il video, che trovate in allegato a questo articolo, vede il giovane protagonista Nathan Drake, interpretato da Tom Holland, cimentarsi in una pericolosa e spettacolare avventura in compagnia dell'amico Sully, cui ruolo è stato preso da Mark Wahlberg.

Uncharted, il film tratto da uno dei videogiochi PlayStation più amati di sempre

La pellicola è ispirata all'omonima saga videoludica ideata da Naughy Dog, lo sviluppatore californiano noto anche per The Last of Us. Il film proverà a raccontare le prime avventure del protagonista, Nathan Drake, un cacciatore di tesori in stile Indiana Jones, come recita la sinossi ufficiale.

“Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, il film presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un'epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro non ancora trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.”

Uncharted il Film sarà solo al cinema a partire dal 17 febbraio 2022. Inoltre, nel caso vogliate fare un ripasso dell'ultimo episodio videoludico, la Raccolta l'Eredità dei Ladri sarà disponibile per PlayStation 5 dal 28 gennaio 2022: includerà il quarto capitolo, Fine di un Ladro, e la relativa espansione L'Eredità Perduta.