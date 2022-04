Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri per PC: data di uscita confermata

Nathan Drake debutta su PC per la prima volta nella storia il 20 giugno 2022. A svelarlo è l’Epic Games Store che ha aggiornato la pagina ufficiale di Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri, anticipando forse un annuncio da parte di Sony che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Ricordiamo che l’Eredità dei Ladri include le versioni rimasterizzate di Uncharted 4 e della sua espansione standalone l’Eredità Perduta ed è già disponibile su PlayStation 5 dallo scorso gennaio.

Uncharted arriva su PC: le caratteristiche della collection

Questa raccolta rappresenta l’ennesimo franchise Sony che debutta su PC, dopo Horizon Zero Dawn e God of War. La collection include i due giochi sopracitati, completi di migliorie grafiche e varie opzioni non presenti nelle versioni originali per PlayStation 4.

Una dichiarazione d’intenti abbastanza importante da parte del produttore di PlayStation che guarda con sempre più attenzione ed interesse all’universo mouse e tastiera. Il successo riscosso da God of War e Horizon Zero Dawn, per non parlare di Death Stranding, ha convinto Sony a spingere sul piede dell’acceleratore con questa nuova strategia che in futuro, secondo le indiscrezioni, potrebbe coinvolgere altri titoli first party.

Si parla infatti di Gran Turismo 7, Demon’s Souls, God of War Ragnarok e altri storici franchise PlayStation che potrebbero “uscire” dall’esclusiva console e rendersi disponibili ad un pubblico ancora più ampio.

Del resto, in un mercato sempre più ampio e globalizzato, l’indotto proveniente dall’universo PC è troppo appetibile per essere ignorato, specialmente adesso che entriamo in una nuova era in cui saranno i servizi e il software, specialmente le produzioni live service, a dominare la scena.

Sony dovrebbe confermare la data di uscita di Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri per PC nelle prossime ore.