I giochi PlayStation su PC? Una mossa vincente per Sony

Di recente, Sony ha annunciato un nuovo rapporto finanziario relativo al terzo trimestre dell'anno corrente. Secondo quest'ultimo, le vendite di PS5 hanno raggiunto 13,4 milioni di unità. Tuttavia, il vicepresidente esecutivo della compagnia ha affermato che le vendite della console next-gen nella prima metà dell'anno non hanno soddisfatto le aspettative.

Ancora pochi utenti hanno la PlayStation 5, secondo Sony

A tal proposito, l'analista di NPD Group Mat Piscatella ha affermato che la scelta di Sony di far arrivare i suoi giochi first party esclusivi su PC è una scelta vincente. Questo perchè, almeno negli Stati Uniti, molti giocatori PC non hanno PS5 o PS4.

L'analista ha anche affermato che, secondo i dati di NPD Group PlayerPluse, solo 1/3 dei giocatori PC negli Stati Uniti possiede una PS4. Inoltre, solo l'8% dei giocatori PC possiede una PS5. Ciò lascia intendere che Sony, con un numero enorme di giocatori PC, può vincere contro la rivale Microsoft. Ecco perché è impossibile che il debutto delle esclusive PlayStation possa avere un impatto sulle vendite delle console Sony.

Al momento, Sony ha cambiato il nome dell'editore “PlayStation Mobile” in “PlayStation PC LLC”. Ci sono quattro giochi nel suo catalogo, vale a dire “The Past Is No Longer”, “The Revelry”, “GUNS UP!”, “Hell The Submariner”.

Sony ha anche affermato in precedenza che la fornitura di apparecchiature per semiconduttori è limitata e che l'impatto sulla produzione di PlayStation 5 è peggio del previsto. Quindi il volume delle vendite di hardware nei primi due trimestri non è così ottimista. Tuttavia, Sony promette di fornire ai gamers il maggior numero possibile di console.

Tornando al rapporto di Sony, il suo segmento Game & Network Services ha venduto 1 milione di PlayStation 5 in più rispetto agli ultimi tre mesi.

Allo stesso tempo, le vendite di PS5 hanno portato ad avere 5,86 miliardi di dollari di per la divisione giochi di Sony. È un aumento del 27% su base annua per il miglior Q2 che l'azienda nipponica abbia mai raggiunto. In generale, le vendite di PS hanno contribuito al 27% delle entrate totali di Sony.

Per quanto riguarda i giochi, Sony ha venduto 76,4 milioni di giochi su PS4 e PS5. Non sorprende che God of War sia stato il videogame più venduto con 19,5 milioni di copie rilasciate sul mercato.