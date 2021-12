The Last of Us 2 ad un prezzo SUPER per un ultimo regalo di Natale

The Last of Us 2 per PlayStation 4 è in offerta su Amazon a 19,97€ con consegna prima di Natale. Si tratta di un'occasione imperdibile per recuperare l'ultimo capolavoro di Naughty Dog e vincitore del premio come “Gioco dell'Anno 2020″.

Il titolo, lanciato per la prima volta il 19 giugno 2020, può essere avviato anche su PlayStation 5 per godere di alcuni miglioramenti tecnici gratuiti, come la possibilità di giocarlo a 60 FPS per un'esperienza fluida e di grandissimo impatto visivo.

The Last of Us 2: il commovente viaggio di Ellie

L'opera è ambientata qualche tempo dopo il predecessore: nel gioco vestiamo i panni di una Ellie cresciuta negli anni e segnata dalle sofferenze di un mondo post-apocalittico che fatica a rialzarsi dopo una terribile pandemia.

Nonostante ciò, insieme a Joel è riuscita a stabilirsi nel Wyoming conducendo una vita tutto sommato vicina alla normalità. Quando un inatteso evento compromette però quegli equilibri, Ellie è costretta ad intraprendere un nuovo viaggio per ottenere giustizia.

La caccia ai responsabili di quel che è successo le riserverà strazianti ripercussioni fisiche ed emozionali, che viviamo in prima persona per una delle esperienze narrative più coinvolgenti che la storia dei videogiochi ricordi.

A tutto questo si affianca un gameplay profondo e stratificato, che fa ampio uso di tutte le possibilità ideate dagli sviluppatori, sorprendendo per qualità e cura nel dettaglio.

Nel caso fossi tra i pochi a non averlo ancora giocato, non puoi assolutamente perderti The Last of Us 2, specialmente adesso che si trova in offerta a meno di 20 euro su Amazon. E se volessi rigiocarlo su PlayStation 5, può essere un'ottima occasione per provare la patch gratuita!