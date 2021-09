Uncharted: Legacy of Thieves Collection comprende due grandi classici restaurati e rimasterizzati. Il titolo approderà su PlayStation 5 e PC. Uscirà all'inizio del 2022.

Uncharted: la remastered è dietro l'angolo

Ieri, al PlayStation Showcase, Sony ha annunciato Uncharted: Legacy of Thieves Collection, un remaster di Uncharted: A Thief's End e The Lost Legacy. Questo capolavoro, restaurato e rimesso a nuovo dall'azienda, arriverà sia su console next-gen che su PC. La collezione uscirà all'inizio del 2022, stando a quanto dichiarato dal colosso nipponico, anche se la versione per PS5 verrà rilasciata per prima mentre l'iterazione per computer desktop arriverà “poco dopo“, secondo quanto si evince da un post pubblicato sul blog di PlayStation.

Uncharted: A Thief's End è il quarto gioco principale della serie di successo con Nathan Drake, mentre Lost Legacy è una storia secondaria con Chloe Frazer e Nadine Ross. L'arrivo di “Fine di un ladro “su PC non è una sorpresa completa, poiché la versione per PC è stata menzionata nel corso di una presentazione per gli investitori a maggio 2021.

L'ultima grande uscita del creatore di Uncharted Naughty Dog è stata The Last of Us Part II, videogame cult che è stato rilasciato a giugno 2020. Il gioco ha ricevuto una patch aggiuntiva a maggio che consente al gioco di funzionare a 60 fps su PlayStation 5. Si dice che anche Sony stia pianificando in questi mesi un remake per console PS5 dell'originale The Last of Us, ma pare che questo sia un rumor non ancora confermato. Vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori informazioni in merito.

