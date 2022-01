Una delle esclusive Xbox più attese del 2022 sta per essere rinviata?

Dopo il recente rinvio di STALKER 2, un'altra esclusiva Xbox potrebbe essere spostata più avanti rispetto i piani iniziali. Si tratta di Redfall, il nuovo progetto degli studi di Arkane, noti per aver realizzato Dishonored e Prey.

A riferirlo è lo youtuber MrMattyPlays, il quale afferma di aver ricevuto conferme da più parti circa l'intenzione di Microsoft di spostare il lancio del gioco alla seconda metà nel 2022, se non addirittura all'inizio del 2023: attualmente, la finestra di debutto del titolo è fissata per l'estate.

Redfall, cos'è la nuova esclusiva Xbox che rischia di essere rinviata

Il gioco è stato presentato per la prima volta in calce alla conferenza E3 2021 congiunta tra Microsoft e Bethesda: sviluppato da Arkane, è uno sparatutto open world cooperativo ambientato in un mondo moderno infestato da vampiri e poteri magici.

Visto il pedigree dello sviluppatore, una delle migliori frecce nell'arco degli studi Bethesda acquisiti da Microsoft, c'è molta attesa per capirne qualcosa di più sulla produzione, finora svelata con il classico trailer in CG.

Le indiscrezioni sul presunto rinvio devono ancora tutte essere confermate, e lo stesso youtuber afferma di essere molto dubbioso in tal senso: in ogni caso, i motivi sarebbero da ricondurre, ovviamente, alle complicazioni legate alla pandemia da covid-19.

Restiamo in attesa di saperne di più. Nel frattempo, ricordiamo che Redfall è in lavorazione in esclusiva per PC e Xbox Series X/S e sarà incluso al Day One sul Game Pass.