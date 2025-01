Una compagnia aerea offrirà internet gratuito Starlink

Una nota compagnia aerea ha deciso di accelerare l’implementazione del WiFi Starlink sui suoi aerei offrendo così internet gratuito sui voli già dalla primavera 2025. Una notizia interessante e particolarmente importante che interesserà tutti coloro che acquisteranno biglietti per volare con United Airlines.

Infatti, è proprio questa la compagnia che ha annunciato un’accelerazione dei piani per portare la connettività Starlink di SpaceX a bordo dei suoi aerei, promettendo così ai passeggeri un’esperienza di navigazione rivoluzionaria, senza interruzioni e con una buona velocità sia in download che in upload.

United Airlines è la compagnia aerea che integrerà internet gratuito con Starlink

Il vettore americano United Airlines prevede di iniziare i test del nuovo sistema WiFi satellitare già dal prossimo mese. Il primo volo commerciale della compagnia aerea dotato di internet gratuito con Starlink è atteso per la primavera 2025 su un aeromobile Embraer E-175.

United punta a equipaggiare l’intera flotta di jet regionali a due cabine entro la fine dell’anno, mentre il primo aereo di linea principale con Starlink dovrebbe decollare prima della fine del 2025. Una notizia particolarmente interessante per chi viaggia molto nei cieli.

Connessione gratuita per i membri MileagePlus

La compagnia aerea ha spiegato che internet gratuito con Starlink sarà offerto a tutti i membri del programma fedeltà MileagePlus.

Richard Nunn, CEO di United MileagePlus, ha dichiarato: “Abbiamo molti progetti in serbo per i nostri membri MileagePlus quest’anno e aggiungere Starlink al maggior numero possibile di aerei – il più rapidamente possibile – è al centro di tutto ciò. Non solo rivoluzionerà l’esperienza di volo con United, ma sbloccherà anche una tonnellata di nuove partnership e vantaggi per i nostri membri che altrimenti non sarebbero possibili”.

Precisiamo che Starlink promette di offrire velocità di download fino a 350 Mbps, sufficienti per supportare streaming, gaming, accesso VPN e molto altro ancora. Questa tecnologia all’avanguardia dovrebbe consentire ai passeggeri in volo di godere della stessa qualità di connessione che hanno a terra, rappresentando un salto quantico rispetto ai sistemi WiFi attualmente in uso.

Questa notizia potrebbe spingere anche altre compagnie aeree a fare lo stesso, implementando internet gratuito con il sistema WiFi Starlink di SpaceX.