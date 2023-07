Una borraccia geniale: l'Air Up a un prezzo BOMBA su Amazon

Volete bere di più e con costanza viste anche le alte temperature che stanno imperversando in Italia? Allora questa è la borraccia che fa per voi, in gran sconto su Amazon a soli 21,99 euro con uno sconto del ben 15%.

Borraccia Air-up: caratteristiche principali

Si tratta di un validissimo prodotto che vi permetterà di avere sempre con voi una buona dose di acqua aromatizzata e priva di calorie che vi farà capire che bere acqua non è mai stato così divertente. La borraccia è dotata di un blocco di sicurezza e di una copertura ribaltabile per tenere fuori la polvere e prevenire fuoriuscite. È perfetta per la palestra, l’ufficio e le attività ricreative all’aperto.

Bevete in modo sicuro e sostenibile con la Air-up riutilizzabile senza BPA. La borraccia è realizzata in plastica Tritan di alta qualità per uso alimentare, perfetta per bere sano e non inquinare. All’interno della confezione sono presenti 7 cialde aromatiche di vario gusto che renderanno la vostra acqua buona e nutriente.

La borraccia è molto capiente, in quanto può contenere fino a 650 millilitri e grazie alla presenza della cannuccia sarà molto più facile bere senza avere fuoriuscita di acqua. Questa fantastica borraccia potrà essere vostra al prezzo unico di 21,99 euro scontata del 15% e per i clienti Prime vi è la possibilità della spedizione veloce e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.