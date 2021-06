Una curiosa notizia sta facendo il giro del mondo in queste ore; pare che un uomo abbia utilizzato una canna da pesca magnetica per recuperare un iPhone 12 Pro da un canale, il tutto sfruttando la tecnologia MagSafe che, a quanto pare, funziona anche sott'acqua.

La storia dell'iPhone 12 Pro perduto in un canale

Un cittadino di Berlino ha usato una lenza improvvisata attaccata a un forte materiale magnetico per trovare e recuperare con successo l'iPhone 12 Pro del suo amico caduto in un canale. La canna da pesca magnetica è stata in grado di attirare il telefono grazie al MagSafe, un potente anello di magneti integrato nella parte posteriore del telefono attorno alla bobina di ricarica wireless dell'iPhone serie 12.

Apple aveva progettato MagSafe per collegare accessori come caricabatterie wireless e molto altro ancora, ma l'intelligente Berliner lo ha sfruttato in modo impressionante. Lo sviluppatore di app Frederik Riedel ha condiviso la storia tramite il suo account Twitter. Secondo Riedel, il suo amico ha inavvertitamente lasciato cadere il suo iPhone 12 Pro in un canale fangoso profondo diversi metri e ha cercato di recuperare il dispositivo nel fango senza alcun successo.

We built a magnetic fishing rod and catched it!!!!! MagSafe ftw pic.twitter.com/M4g4RTLZxF — Frederik Riedel 🐻‍❄️ (@frederikRiedel) May 30, 2021

Tuttavia, con l'aiuto di un amico, ha poi creato una soluzione innovativa attaccando un materiale magnetico ad una canna da pesca. Questa è stata poi immersa nel canale, alla ricerca del device perduto. Ovviamente il terminale era bloccato nel fango, ma la lenza tesa creata dalla canna da pesca magnetica al contatto con il telefono ha permesso all'uomo di districare con successo l'iPhone 12 Pro dal fondo del canale fangoso.

Non di meno, il terminale funzionava ancora e la batteria era ancora praticamente carica anche dopo aver trascorso diverse ore in uno stato così estremo. L'incidente dimostra ulteriormente che l'iPhone 12 Pro ha forti capacità di resistenza all'acqua. Le eccellenti condizioni di lavoro del dispositivo recuperato sono una chiara prova delle robuste credenziali dell'iPhone 12 Pro.

Storie di questo tipo spingono Apple a continuare ad alzare l'asticella in termini di qualità, durata, robustezza e adattabilità della sua gamma di iPhone.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 12 Pro: tutti i prezzi

Apple

Apple iPhone 12 Pro

Smartphone