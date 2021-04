Un altro tablet Galaxy low-cost di casa Samsung si avvicina al lancio su scala internazionale. C’è stato un enorme aumento della domanda di laptop e tablet dopo la pandemia da CoVid-19 e Samsung si è rivelata il secondo più grande fornitore di tablet a livello globale nel 2020. Per capitalizzare questo aumento della domanda, la società sta preparandosi per presentare due dispositivi low-cost: il Galaxy Tab A7 Lite e il Tab S7 Lite; stando a quanto si legge, dovrebbero essere lanciati nei prossimi due mesi.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: cosa sappiamo?

Il Galaxy Tab A7 Lite è stato presentato per la prima volta due mesi fa; ha ricevuto la certificazione da parte dell’ente Bluetooth SIG il mese scorso e la sua prima immagine sul web è trapelata. Ora, Samsung ha confermato l’esistenza del suddetto dispositivo pubblicando una pagina web di supporto dedicata al prodotto avente numero di modello SM-T225 all’interno del proprio sito web russo. Questo significa che il tablet sarà presentato molto presto anche in Russia.

Le specifiche tecniche

Seguendo le perdite precedenti, il Galaxy Tab A7 Lite sarà dotato di uno schermo LCD IPS da 8,4 pollici con risoluzione Full HD e un corpo in metallo. Secondo quanto riferito, il dispositivo è dotato di un processore octa-core MediaTek Helio P22T, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Possiamo aspettarci che questo sia dotato di uno slot per schede microSD per l’espansione dello spazio di archiviazione. Dispone inoltre di Bluetooth 5.0, una porta USB di tipo C e di una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 15 W.

Samsung potrebbe presentare ufficialmente il Galaxy Tab A7 Lite insieme al Galaxy Tab S7 Lite, che ha uno schermo LCD IPS da 12,4 pollici, un processore Snapdragon 750G, 4G RAM e una variante 5G. Entrambi i tablet dovrebbero debuttare con Android 11 a bordo e dovrebbero ricevere almeno due importanti aggiornamenti del sistema operativo Android in futuro.

