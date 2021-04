Il Galaxy Tab A7 Lite probabilmente verrà lanciato presto in Europa non appena le pagine di supporto saranno attive. Di fatto, un tablet Samsung con numero di modello SM-T225 è stato individuato nel database della Federal Communications Commission (FCC) negli Stati Uniti, all’interno del portale della Bluetooth SIG e Geekbench nelle ultime settimane.

Galaxy Tab A7 Lite: arriverà in Europa

Questo tablet dovrebbe arrivare sul mercato con il moniker Galaxy Tab A7 Lite. Le pagine di supporto dello stesso dispositivo sono apparse sui siti Web di Samsung all’interno di mercati come quello del Belgio, della Danimarca, della Spagna, Svezia, Germania, Russia e così via. Si nota che le informazioni suggeriscono che il prodotto diverrà presto ufficiale da noi in Europa.

Una recente fuga di notizie derivante dal noto informatore Evan Blass ha rivelato che il Galaxy Tab A7 Lite sarà dotato di un display da 8,4 pollici. Il tablet a basso budget dovrebbe presentare uno schermo LCD.

Non di meno, il dispositivo potrebbe essere alimentato dal modesto chipset Helio P22T insieme a 3 GB di RAM. Non ci sono parole sulla capacità di archiviazione del dispositivo; è probabile che tragga energia da una cella energetica da 5.100 mAh. I rendering trapelati del tablet hanno rivelato che vanterà una sola fotocamera senza flash sulla back cover. Non ci sono parole sulle fotocamere anteriore e posteriore del Tab A7 Lite.

Rapporti precedenti hanno affermato che tale terminare verrà annunciato a giugno. Tuttavia, il nuovo sviluppo suggerisce che il suo lancio potrebbe essere dietro l’angolo.

Non solo Tab A7 Lite

Oltre a questo, il Galaxy Tab S7 Lite potrebbe essere l’altro tablet etichettato “Lite” di Samsung. L’S7 Lite dovrebbe essere nell’ordine delle cose e dovrebbe presentare specifiche tecniche come uno schermo TFT da 12,4 pollici, chipset Snapdragon 750G, 4 GB di RAM e sistema operativo Android 11. È previsto per l’arrivo sul mercato nelle seguenti colorazioni: nero, argento, rosa e verde. Samsung potrebbe lanciare il tablet in tre varianti come 5G, LTE e solo Wi-Fi.

