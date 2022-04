Un Mac è ciò che vi serve per fare live streaming su Twitch o YouTube

Sappiamo tutti che il live streaming è la moda del momento; questo particolare settore, è in forte crescita sul web sin dagli inizi del 2020, precisamente dall'avvento della pandemia da Coronavirus.

Tutto, dai videogams alla musica, dagli scacchi alle chiacchierate fra creators e pubblico, è oggi in diretta con content creator aventi tanti (o pochi) follower. Pensiamo a quando scoppiò il Covid a marzo 2020: tutti facevamo live streaming su ogni piattaforma social.

Sebbene i Mac non siano i computer “da streaming”, con uno di questi si può diventare uno streamer di successo; il worfklow per far dirette da queste macchine è super semplice, soprattutto su YouTube o Twitch.

Come si fa streaming con un Mac?

Avete mai sognato di diventare un live streamer? Ecco un paio di trucchi per iniziare a fare live dal vostro nuovo Mac.

Youtube

Parliamoci chiaro: lanciare uno streaming live su YouTube è immediato. Non dovete scaricare nulla di particolare: avviate YT dal browser e fate il tutto. Dopo aver creato un canale, dovrete solo aspettare qualche ora per l'approvazione e la vertifica e il gioco sarà fatto.

Twitch

Per fare streaming con Twitch vi serve l'app Studio Beta: è gratuita e vi permettere di trasmettere facilmente in streaming dal vostro computer Apple. Si scarica su MacOS Mojave 10.14 o versioni successive.

Potete utilizzare il microfono e la fotocamera integrati del laptop della mela o aggiugere delle periferiche esterne mediante Bluetooth o via cavo. Vi consigliamo di controllare la stabilità della vostra connessione per evitare spiacevoli incovenienti.

Non di meno, noi vi suggeriamo di valutare l'acquisto di un supporto da telefono se invece volete fare streaming con il vostro iPhone o iPad. Ce ne sono tantissimi su Amazon e hanno costi molto contenuti.

Se desiderate un nuovo laptop di Apple, vi consigliamo il MacBook Air che si trova in super sconto su Amazon a soli 954,00€.