Apple vende MacBook Pro M1 Pro e M1 Max ricondizionati

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple abbia appena messo in vendita, sul suo sito, i nuovi laptop premium MacBook Pro con M1 Pro e M1 Max ricondizionati.

Da pochi giorni infatti, in alcuni mercati selezionati, l'OEM di Cupertino ha iniziato ad offrire ricondizionati dei modelli dei laptop Pro da 14 e 16 pollici, dotati di processore M1 Pro o M1 Max.

Apple: di quanto è il risparmio con i ricondizionati?

Sappiamo che la mela ha diverse macchine con altrettanti configurazioni disponibili: per esempio, il MB Pro da 14″ con M1 Pro si trova a 1800 dollari. Un bel risparmio rispetto al prezzo del nuovo (2000 dollari, che da noi si traducono in 2349€).

Invece, la versione da 16 pollici con M1 Max (ricondizionata), con CPU a 10 core e GPU a 32 core, SSD da 1 TB, si porta a casa a 3149 dollari rispetto ai 3499 dollari.

Al momento ci sono scorte limitate, quindi queste macchine potrebbero esaurirsi rapidamente. Ricordiamo che i Mac ricondizionati di Apple hanno la garanzia di un anno, la stessa che si ha con i prodotti nuovi di zecca, insieme a tutti i manuali e gli accessori.

Ogni ricondizionato di Apple è sottoposto a un rigoroso processo di test, riparazione, riconfezionamento e pulizia. Non di meno, si può estendere la garanzia standard mediante AppleCare+.

Ad ogni modo, se volete fare un vero affare, vi segnaliamo il modello Pro da 14″, con CPU da 8 core e GPU da 14 core, a 2187,00€ al posto di 2349,00€, con spedizione gratuita e consegna in 24 o 48 ore. Il laptop è incredibile per il workflow lavorativo: permette di eseguire l'editing video o foto senza problemi e ha potenza da vendere in ogni operazione. Inutile dirvi che è la mia attuale macchina da lavoro e non riesco a farne a meno: certo, pesa un po' di più rispetto al modello da 13″, ma è tre volte più prestante. Con Amazon poi, potete dilazionare il pagamento in comode rate.