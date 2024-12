Un LEGO per Natale: ecco 5 fantastici set da regalare sotto l'albero

Lo shop ufficiale LEGO ha ufficialmente aperto la stagione natalizia 2024: è la tua grandissima occasione per regalarti o regalare un fantastico set da mettere sotto l’albero con cui passare le feste all’insegna del divertimento che solo i mattoncini danesi riescono a offrire.

Con questo articolo vogliamo segnalarti 5 fantastici set LEGO che sono perfetti per un regalo di Natale indimenticabile, con delle chicche niente male.

Cominciamo con un grande classico: il Castello e il Parco di Hogwarts, perfetto per tutti gli amanti di Harry Potter. Una meraviglia da 2.660 pezzi che ti permette di ricostruire l’epica ambientazione della serie, con un modello in scala altamente dettagliato che ti farà rivivere la magia del Mondo Magico. Puoi acquistarlo a 169,99 euro.

Proseguiamo con un set decisamente natalizio e che apre con un’immagine questo articolo. Un Albero di Natale LEGO, formato da 784 pezzi, e alto 30 centimetri con cui decorare in maniera originale la tua casa per le feste. Volendo puoi anche scegliere di costruire due Alberi di Natale diversi, uno medio e l’altro più piccolo. Il prezzo è di 44,99 euro.

Che Natale sarebbe senza un rewatch di Mamma ho Perso l’Aereo? Ovviamente impossibile. Perché non aggiungere però anche un set LEGO che permette di costruire la mitica casa di Kevin, completo delle trappole preparate contro i ladri e di momenti tratti dal film tutti da ricreare in formato mattoncini. Una meraviglia da 3.955 pezzi che costa 299,99 euro.

Altro set LEGO natalizio è sicuramente questa adorabile Stella di Natale finta: completa di 608 pezzi, sicuramente questa durerà davvero all’infinito. Perfetta per adornare la casa. Puoi acquistarla a 49,99 euro.

Infine, chiudiamo con un altro classico natalizio, sebbene sia molto in voga anche ad Halloween: parliamo naturalmente di Nightmare Before Christmas. Questo set LEGO da 2.193 pezzi ti permetterà di costruire sia la città di Halloween, sia la città del Natale con diversi dettagli tratti da questo meraviglioso film. Puoi acquistarlo a 199,99 euro.

La spedizione è gratuita e tutti i prodotti sono disponibili pronta consegna. Affrettati per riceverli in tempo per Natale.