Un DJI Mini 2 è stato usato per trasportare la droga

L'impennata dei progressi tecnologici ha aperto nuove sfide per le agenzie di sicurezza che devono affrontare crimini emergenti che vengono messi in atto dai criminali che sfruttano i dispositivi tecnologici. È stato riferito che un drone DJI di piccole dimensioni (probabilmente il Mini 2) è stato utilizzato per tentare il contrabbando di droga attraverso il muro di confine degli Stati Uniti con il Messico. I dettagli erano contenuti in un mandato di perquisizione rilasciato di recente dalla Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti.

Come ha fatto un drone DJI Mini 2 a trasportare la droga?

L'incidente è accaduto il 7 ottobre 2021 e ha coinvolto un drone DJI Mini 2 che ha fatto cadere una quantità di metanfetamina ed è stato scoperto dalla US Border Patrol. Sembrerebbe che gli spacciatori si stiano avvalendo di droni di consumo economici che potrebbero essere utilizzati per trasportare pacchetti di droghe pesanti negli Stati Uniti. Il mandato di perquisizione della DEA riguarda l'indagine per smascherare il proprietario del drone DJI Mini 2, mentre negli Stati Uniti sarà smascherato anche il sospetto destinatario.

Il drone è stato osservato il giorno specificato mentre si muoveva sopra il muro di confine di 25 piedi ed è atterrato in un parcheggio mentre un uomo all'interno di una Mercedes grigia lo stava aspettando per ritirare il pacco, prima che il velivolo venisse intercettato dagli agenti di sicurezza di frontiera. Si è poi scoperto che il drone da 249 g trasportava 259 g di metanfetamina. Si ritiene che il Mini 2 possa trasportare carichi fino al doppio del suo peso per brevi distanze.

Si dice anche che l'area in cui si è verificata l'incidenza abbia visto attività sostanziali di cartelli della droga che continuano a cercare modi per sostenere la loro attività criminale. Al momento non è chiaro se la DEA cercherà informazioni sul proprietario del drone.

Ad ogni modo, i produttori di velivoli simili dovrebbero fornire tutte le informazioni necessarie per aiutare a frenare questa dimensione emergente del traffico di droga.