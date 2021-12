DJI Mini 2: il miglior drone compatto in FORTE SCONTO

Il DJI Mini 2 si trova in offerta su Amazon a 399€, con il 13% di sconto e un risparmio di ben 60 euro rispetto al prezzo solito. È l'occasione perfetta per acquistare l'ottimo drone amatoriale di DJI, il migliore in commercio per prezzo e caratteristiche tecniche.

Ad un costo contenuto è possibile accedere ad una serie di caratteristiche tipiche di droni ben più costosi e impegnativi. Questo modello ha un design simile al resto della famiglia Mavic, ma le dimensioni super compatte lo rendono estremamente portatile, quasi tascabile. Il peso di soli 249g gli permette di rientrare nella normativa europea come “Drone Amatoriale” (sotto i 250g).

Il nuovo Mini 2 migliora in tutto e per tutto rispetto al precedente – e già ottimo – Mavic Mini. Il drone è in grado di registrare video in risoluzione 4K e perfettamente stabilizzati, grazie ad un gimbal di eccellente qualità.

Tra i punti di forza dei droni DJI c'è l'ottima integrazione con l'applicazione per smartphone e tablet, che consente di attivare una serie di funzioni interessanti, passare da una modalità di volo all'altra e gestire le impostazioni di ripresa video. Il nuovo modello introduce anche una batteria maggiorata, che garantisce fino a 31 minuti di volo senza interruzioni.

Oggi il DJI Mini 2 è disponibile in offerta su Amazon a 399€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.