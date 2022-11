Un antivirus Premium quasi gratis con VPN? Sconto FOLLIA di Surfshark

Sarà l’aria del Black Friday ma Surfshark, una delle VPN più veloci e potenti del mercato, ha deciso di fare un grande sconto a tutti i nuovi clienti.

Se ti abboni adesso puoi avere infatti una promozione dell’85% su Surfshark Antivirus che include anche una VPN illimitata. Per un anno di servizio pagherai infatti solo 27,84 euro invece di 96,04. E in più hai anche 2 mesi gratis che si aggiungono al tuo abbonamento.

Surfshark Antivirus e VPN: tutto in un solo pacchetto ad un prezzo assurdo

Si tratta di un’offerta clamorosa perché non include soltanto la pluripremiata VPN, ma anche un antivirus Premium che ti aiuterà a proteggere il PC e i tuoi dispositivi da qualsiasi attacco esterno.

Pagando praticamente meno di 2 euro al mese, hai tutto compreso nel prezzo:

Scansioni antivirus

Protezione in tempo reale

VPN illimitata

Facilità di configurazione ed uso

Notifica su eventuale fuga dei dati personali

Blocco di annunci mirati e del tracking pubblicitario

Ricerca privata senza annunci

Applicazione leggera e senza bloatware

Surfshark sfrutta un sistema di protezione in tempo reale che ti garantisce sempre, in ogni situazione, la sicurezza dalle minacce. Inoltre, con la VPN integrata, puoi nascondere ciò che svolgi online, proteggi la tua identità e impedisci il tracciamento dai tracker.

Tutto questo, come abbiamo visto, con uno sconto clamoroso dell’85% che si traduce in appena 27 euro sull’abbonamento annuale e 2 mesi aggiuntivi gratis in regalo. 14 mesi, in buona sostanza, a costo quasi zero.

